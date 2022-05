Autopartage inter-entreprises : Mobility Tech Green déploie une solution sur le bassin de Briey en Meurthe-et-Moselle

Mobility Tech Green, partenaire de la mobilité partagée des entreprises et des collectivités, collabore depuis octobre 2020 avec le Syndicat mixte des Transports du Bassin de Briey (ST2B). Ce territoire à énergie positive pour la croissance verte est considéré comme un territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique, grâce à son service de mobilité partagée inter-entreprises entre autres. Dix employeurs, soit une cinquantaine de salariés, se partagent cinq véhicules électriques sur cinq communes du secteur. Ce partage de ressource a remporté un vif succès si bien qu’une réflexion est entamée pour étendre le service au grand public, à toute la population du bassin de Briey (54).

Cinq véhicules électriques Renault Zoe en autopartage

Depuis octobre 2020, ST2B a déployé une flotte de cinq véhicules électriques Renault Zoe en autopartage sur les communes d’Audun-le-Roman, Piennes, Val de Briey, Joeuf et Jarny. L’acquisition de ces véhicules (et de cinq bornes de charge dédiées), réservés dans un premier temps aux employeurs publics et privés, est financée par l’État au titre de la labellisation Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Mobility Tech Green a équipé les cinq véhicules de sa solution d’autopartage e-Colibri et fournit également les plateformes de réservation via PC et mobile ainsi qu’un site de gestion en back office.