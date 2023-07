Autopartage : Share Now annonce un changement de direction consolidant son rachat par Free2Move (Stellantis)

Rachetée l'an passé par Free2Move, filiale dédiée à la mobilité du groupe Stellantis, la société d'autopartage Share Now, créée par BMW et Mercedes-Benz, annonce un changement au sein de sa direction.

Olivier Reppert, actuel PDG de Share Now, a décidé de se retirer pour des raisons personnelles après près de sept ans au sein de l'entreprise. Suite logique du rachat opéré l'an passé, c'est désormais Brigitte Courtehoux, PDG de Free2move, qui aura la responsabilité de la marque à compter du 1er août 2023.

Sous le mandat d'Olivier Reppert, Share Now a atteint plusieurs étapes clés et a solidifié sa position à travers l'Europe sur le marché de l'autopartage en free-floating, en améliorant sa rentabilité et son efficacité opérationnelle. Il a en outre contribué à faciliter la croissance de l'entreprise en orchestrant la fusion avec Free2move et apporté un soutien décisif à la mise en place la "Next Step Strategy" au cours des derniers mois.

Brigitte Courtehoux, PDG de Free2move, déclare : "Nous exprimons notre gratitude envers Olivier pour son précieux soutien dans l'amélioration de la rentabilité de Share Now et pour ses contributions majeures à la croissance de notre entreprise. Nous lui adressons nos meilleurs vœux de réussite dans tous ses projets futurs." Olivier Reppert, PDG sortant, ajoute : "Après un parcours incroyable, j'ai pris la décision difficile de quitter mon poste de PDG. Ce fut un privilège de collaborer avec une équipe aussi passionnée et de témoigner de la transformation remarquable de l'entreprise au cours de l'année écoulée. Je suis fier des jalons que nous avons atteints ensemble et je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers tous les membres de l'équipe pour leur soutien indéfectible et leur dévouement."

Actuellement, Share Now propose ses services dans 17 villes réparties sur 8 pays. L'entreprise tient à assurer à ses clients que le processus de transition de la direction se déroulera de manière fluide et harmonieuse. La société s'engage à maintenir un haut niveau d'excellence en matière de service.