Autopartage : Share Now compte 74000 clients à Paris

Disponible depuis janvier 2019, le service d’autopartage de Share Now rassemble désormais 74000 utilisateurs à Paris, pour un total de 12,8 millions de km parcourus depuis son lancement. 14000 nouveaux clients se sont inscrits en 2021 et pour expliquer cet engouement, l’élargissement de la flotte est avancé. Initialement composée exclusivement de smart EQ fortwo et forfour, elle propose désormais depuis la fin de 2021 des Fiat 500e Icon 3+1, qui favorisent des trajets plus longs.

84 minutes de temps moyen de location

« Malgré une année 2021 marquée par les impacts de la pandémie, Share Now a atteint d’excellents résultats. Nous nous sommes concentrés sur le renforcement de notre offre pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins de mobilité de nos clients », pointe Olivier Reppert, président directeur général de Share Now, avant de poursuivre : « En matière de nombre de kilomètres moyen parcourus par location, Share Now a observé entre décembre 2020 et décembre 2021, à Paris, une augmentation de 27%, portant ainsi la distance moyenne à 10,5 km. De son côté, la durée moyenne a également augmenté de 48%, portant à 84 minutes le temps moyen de location d’un véhicule ».

Pour l’exercice 2022, la croissance de l’activité sera à nouveau une priorité, le groupe cherchant aussi à s’étendre au-delà de Paris et à convaincre d’autres villes françaises de l’utilité de ce service dans l’air du temps d’une mobilité plus partagée et plus durable.