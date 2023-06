Autopartage : TotalEnergies étoffe son offre Mobility Business avec la solution « Carsharing » d'OpenFleet

Afin d'accompagner ses clients professionnels dans le déploiement de leur plan de mobilité, TotalEnergies dote son offre Mobility Business d'un nouveau module d'autopartage, aux côtés des cartes carburant, télébadges, outils de télématique et solutions de recharge pour véhicules électriques. S'appuyant sur les expertises d'OpenFleet et WayKonect, greentech de la mobilité et filiale l'énergéticien, le dispositif est 100 % digital et s'appuie sur un ensemble d'outil connectés :

L'entreprise peut ainsi, à partir de l'analyse de l'usage de ses véhicules, dimensionner sa flotte en autopartage et améliorer le taux d'utilisation et générer des économies. Pour les collaborateurs, la solution offre une plus grande flexibilité et permet d'adapter son moyen de déplacement à l'usage. « Cette solution d'autopartage démontre notre capacité à diversifier notre offre pour apporter des solutions concrètes et durables à nos clients professionnels dans leur transition énergétique », commente Tarik Moufaddal, directeur solutions de mobilité France chez TotalEnergies.