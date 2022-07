Autopartage : Ubeeqo sanctionné par la Cnil pour sa géolocalisation poussée

L'entreprise spécialisée dans l'autopartage, pour particuliers et entreprises, vient de voir une amende de 175 000 euros prononcée à son encontre par l'autorité administrative de l'informatique et des libertés.

Contrôlé dans le cadre de la thématique prioritaire 2020 de la Cnil, relative aux nouveaux usages des données de géolocalisation dans le cadre des mobilités, Ubeeqo vient de voir les sanctions tombées. La société est en effet condamnée à une amende de 175 000 euros « pour avoir porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de ses clients en les géolocalisant de manière quasi-permanente ».

Selon l'avis de la Cnil, plusieurs manquements au RGPD ont été constatés :

Si Ubeeqo a fait valoir que les données de géolocalisation des véhicules étaient collectées pour différentes raisons (assurer la maintenance et la performance du service, retrouver le véhicule en cas de vol, porter assistance aux clients en cas d’accident), l'autorité française a considéré qu’aucune de ces finalités ne justifie une collecte de données de géolocalisation aussi fine que celle effectuée par la société. « Une telle pratique est en effet très intrusive dans la vie privée des utilisateurs dans la mesure où elle est susceptible de révéler leurs déplacements, leurs lieux de fréquentation ou encore la totalité des arrêts effectués au cours d’un parcours », détaille la Cnil estimant que l'opérateur de mobilité « pourrait proposer un service identique sans géolocaliser ses clients en quasi-permanence. »

