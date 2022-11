Autopartage : Volkswagen Group revoit sa stratégie de mobilité

Face aux difficultés à faire de l'autopartage une activité bénéficiaire, le constructeur allemand délaisse son service WeShare et se recentre sur le développement de sa plateforme de mobilités.

Tout comme BMW et Mercedes-Benz il y a quelques mois maintenant, Volkswagen Group se sépare de son activité d'autopartage lancée en 2019. WeShare passe ainsi dans le giron d'une jeune société allemande spécialisée, Miles Mobility. Les 2 000 véhicules électriques mis sur la route par le groupe automobile vont donc rejoindre une flotte de 9 000 unités réparties dans huit villes d'Allemagne et deux en Belgique. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

Au-delà de la cession de l'activité, Volkswagen a noué un partenariat avec la start-up. Dans ce cadre, Miles Mobility a commandé plus de 10 000 véhicules 100 % électriques des marques Audi, Seat/Cupra et Volkswagen, dont la livraison est prévue à partir de 2023. Il est aussi prévu que la réservation des véhicules en autopartage soit accessible via la plateforme de mobilités développée par Volkswagen Group aux côtés de services de location courte durée, suite à l'acquisition récente d'Europcar. « L'objectif est d'offrir aux clients un large éventail de services de mobilité différents allant de l'autopartage pour quelques heures à un abonnement voiture pour plusieurs mois », précise un communiqué de presse, laissant entrevoir la stratégie du groupe pour participer aux marchés en croissance des services de mobilité.