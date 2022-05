Autopartage : Zity by Mobilize à la conquête de l'Italie

Déjà disponible en Espagne et en France, le service d'autopartage 100 % électrique Zity by Mobilize, porté par Renault Group, sera lancé en Italie fin mai. Déployée à Milan, la flotte de l'opérateur sera constituée de 450 Dacia Spring.

Renault Group poursuit l'expansion internationale de son service d'autopartage Zity by Mobilize. Lancé en 2017 à Madrid (Espagne) puis en 2020 à Paris et enfin à Lyon en mars 2022, ce dernier va prochainement se développer dans les rues de Milan. À cette occasion, une flotte de 450 Dacia Spring 100 % électriques sera déployée dans la ville italienne. Des véhicules qui viendront s'ajouter au parc des quelque 1 425 véhicules zéro émission (Dacia Spring et Renault Zoe) déjà en activité sur les autres marchés.

L'arrivée de Zity à Milan – dont la date officielle de lancement n'a pas encore été communiquée – s'accompagne de la création de 50 emplois et « au moins 20 % des heures de travail seront attribuées à des personnes actuellement sans emploi ou défavorisées », précise Mobilize, la marque mobilité de Renault Group, dans un communiqué.

Milan, « une ville idéale pour l'autopartage en free-floating »

« Zity n'investit pas seulement sur la mobilité du futur, mais sur celle qui est gagnante, celle qui réduit l'impact environnemental, et qui est alignée sur les plus hauts standards des politiques publiques européennes, comme c’est le cas de Milan. Zity a également choisi Milan comme première ville italienne à proposer son service en raison de son potentiel et de son attractivité en matière de commerce, d'industrie, de tourisme, d'écosystème favorable aux start-up et bien plus », fait savoir Javier Mateos, P-DG de Zity.

En marge de l'arrivée des véhicules proposés en free-floating (c'est-à-dire sans lieu de départ et de retour fixé) à Milan, Zity a mené une étude évaluant le potentiel de la mobilité partagée dans cette ville. Il en ressort que « les utilisateurs locaux des services d'autopartage ont entre 36 et 45 ans et 62 % d'entre eux utilisent quotidiennement une voiture pour leurs déplacements. En outre, Milan est une ville ou l'écart entre les hommes et les femmes utilisateurs de services d'autopartage est le plus faible (49 % de femmes et 51 % d'hommes). Les femmes étant moins représentées dans les autres villes où le service Zity est présent », indique encore l'opérateur.