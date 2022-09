Autopartage : Zity by Mobilize dévoile un simulateur de coûts

Parfois, posséder sa voiture peut s’avérer être un gouffre financier plus qu’une aubaine en termes de mobilité. Les véhicules personnels seraient en effet immobilisés plus de 90 % du temps tandis que leurs frais d’entretien, d’assurance ou autres sont, eux, fixes et inévitables. Une facture salée à laquelle s’ajoutent aujourd’hui des prix de carburant et d'énergie en constante augmentation.

Faire de l’argent « propre »

Face à ces faits, le spécialiste de l’autopartage selon Renault, Zity by Mobilize, a décidé de lancer un « Simulateur d’économies Zity ». Disponible sur l'application de MaaS (Mobility as a Service) et en ligne, cet outil numérique permet aux conducteurs d’évaluer les coûts et les économies possibles s’ils utilisaient exclusivement le service d’autopartage du constructeur.

Estimant le montant annuel dépenser pour une voiture, après que l'usager ait choisi sa ville de résidence (Lyon, Paris, Madrid ou Milan, soit les pays où Zity est implanté) et répondu à différentes questions sur sa mobilité et ses habitudes de conduite comme « combien de fois prenez-vous la voiture par mois ? » ou « combien payez-vous votre place de parking ? », l’outil calcule en moins de 5 minutes si opter pour l’autopartage serait plus économique, en plus d’être écologique.

Facile d’utilisation, le « Simulateur d’économies Zity » entend donc assurer aux usagers de prendre soin de leur porte-monnaie mais aussi « d’entrevoir la manière dont cela contribue à améliorer la qualité de l'air dans leur ville », justifie Javier Mateos, P-DG de Zity by Mobilize.