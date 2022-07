Autopartage : Zity by Mobilize intègre FreeNow

Zity by Mobilize et FreeNow ont annoncé, la semaine dernière, un partenariat en vue de proposer les véhicules 100 % électriques de la flotte partagée de Renault sur l'application multi-mobilité. Une première intégration déjà opérationnelle en France, à Paris et à Lyon, avant de s’étendre en Espagne, dans la ville de Madrid.

Grâce à cette opération, la flotte en autopartage full-électrique disponible sur FreeNow triple sur le capitale. Pour les habitants et les visiteurs de passage sur Lyon, il s’agit de la toute première offre de la sorte accessible depuis l’application, qui permet également de porter à trois le nombre d'options de mobilité proposées aux côtés des VTC et trottinettes.

La flotte disponible est composée principalement de Dacia Spring, véhicule quatre ou cinq places au design compact et proposant une autonomie de 305 km (WLTP) en milieu urbain. Présent à Madrid, Paris, Lyon et Milan, le service d’autopartage du groupe Renault et de Ferrovial compte plus de 560 000 utilisateurs et une flotte de 1 875 véhicules 100 % électriques. À l'avenir, les deux entreprises ont l'intention d’étendre ce nouveau partenariat à d'autres options de mobilité proposées par Zity en les rendant accessibles sur l'application FreeNow.