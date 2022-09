Autoplug mesure l'impact d’un passage à la mobilité électrique

Spécialisé dans l'installation et la mise en service de bornes ou stations de recharge pour particuliers et entreprises, Autoplug vient de lancer un simulateur gratuit permettant d’évaluer les économies réalisées en adoptant un véhicule électrifié.

Les véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentent aujourd’hui presque un quart des voitures neuves vendues en France (soit 969 989 VE+PHEV immatriculés depuis le début de l’année 2022 au 31 juillet dernier selon les chiffres de l’Avere). Face à cette montée en puissance de la mobilité « branchée », les retombées de la transition écologique vers ces motorisations propres sont réelles mais parfois compliquées à quantifier. Pour aider les conducteurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables à prendre conscience de la réduction des émissions de CO2 et des bénéfices sur leur porte-monnaie, Autoplug a donc ouvert sur son site un simulateur gratuit.

Des résultats concrets et visibles

Répertoriant 196 modèles et 412 versions issus de la gamme de 43 marques automobiles, cet outil se veut simple d’utilisation et clair dans sa forme. Il suffit en effet de sélectionner son modèle de véhicule dans le panel pour accéder à l'ensemble des informations via un tableau interactif affichant notamment les économies financières, l’amélioration de l’empreinte carbone ou encore les temps de charge en fonction de la puissance des bornes et l’autonomie globale engendrés par l’acquisition d’un véhicule électrifié. Ces données peuvent aussi être mesurées selon différentes variables telles que le niveau de charge, le type de parcours ou la saison choisie. De quoi rassurer les nouveaux convertis à l’électromobilité et peut-être convaincre ceux qui hésitent encore à l’essayer.