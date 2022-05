Autopromotec attend plus de 1300 exposants

Le salon professionnel de l’après-vente Autopromotec se tient du 25 au 28 mai 2022 à Bologne, en Italie. Plus de 1300 exposants seront présents sur plus de 141000 m².

Avec plus de 1300 entreprises présentes sur quelque 141000 m², Autopromotec, qui se tient du 25 au 28 mai 2022 à Bologne, en Italie, démontre que les salons physiques n’appartiennent pas totalement au passé, ce qui est plutôt bon signe pour Equip Auto et ses deux éditions, algérienne et parisienne, soit dit en passant.

Le rendez-vous italien de l’aftermarket retrouve ses standards d’avant la crise sanitaire

Le salon italien confirme sa dimension internationale, avec 42 pays représentés et de nombreuses délégations étrangères (35 pays différents). Comme l’indiquent les organisateurs, l’intérêt est manifeste pour l’événement qui aura retrouvé ou dépassé ses standards d’avant la crise sanitaire.

Un salon de l’après-vente qui expose les véhicules qui inaugurent la transition énergétique

Le salon se structure autour de 15 pavillons sectoriels et on peut souligner que le domaine « Rechange, composants et services » gagne un pavillon dédié et occupe les pavillons 14, 16, 18 et 21. Six aires de démonstrations extérieures seront aussi en action.

Les échanges seront aussi fournis avec l’initiative Futurmotive qui déclinera des prises de parole, des présentations de start-up et un espace « Expérience » qui s’annonce immersif et spectaculaire. Enfin, Autopromotec accueille un espace d’exposition de 600 m² dédié aux véhicules qui montrent la voie de la transition énergétique. Les constructeurs automobiles ont joué le jeu puisque seront exposés les modèles Dacia Spring, Audi RS e-tron GT, Hyundai Ioniq 5, BMW i4, BMW iX, Audi Q4 Sportback e-tron. Renault Megane E-Tech, Hyundai Nexo, etc.