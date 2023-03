Autopromotec dévoile le salon Futurmotive dédié à l'avenir de l'industrie automobile

Organisé par l'équipe du salon Autopromotec, Futurmotive aura lieu les 16 et 17 novembre au parc des expositions de Bologne (Italie) aux côtés du salon E-Charge dédié aux technologies de la recharge et aux infrastructures de recharge.

Avec Futurmotive, l'équipe d'Autopromotec propose un salon dédié aux nouvelles technologies et à la transition énergétique, ainsi qu'aux nouveaux enjeux et modèles économiques dans la mobilité, et à destination des constructeurs, des équipementiers, des distributeurs et des acheteurs. Futurmotive - Expo and Talks entend réunir les visiteurs dans un espace d'exposition d'environ 25 000 m² autour d'innovations et de solutions technologiques pour faire face aux mutations du monde automobile. Le nouveau salon sera divisé en trois halls :

Un premier dédié à la distribution de pièces et les services auto, les composants, les batteries haute performance, les lubrifiants ou encore les pièces remanufacturées et de réemploi. Un deuxième aux matériels de nouvelle génération, aux nouveaux équipements, produits et technologies dédiés à la carrosserie et aux stations de lavage. Et un dernier dédié au diagnostic, aux pneumatiques (nouveautés et recyclage), aux nouveaux outils et équipements.

En parallèle, diverses conférences se succèderont et aborderont notamment les thématiques des centrales de nouvelle génération, des carburants alternatifs, de l'approvisionnement en matières premières, mais aussi infrastructures et villes intelligentes, l'intelligence artificielle et la voiture connectée, ou encore la gestion du big data, la transformation des modèles économiques, et le marché du travail. Des thèmes qui synthétisent les inquiétudes et les tensions qui émergent pour la prochaine décade dans le secteur automobile.

De plus, l'évènement a lieu à quelques mètres du salon E-Charge, dédié à l'industrie de la recharge des véhicules électriques, aux infrastructures et à la mobilité électrique, et organisé par A151. La proposition E-Charge, centrée sur le monde de la production et de la distribution de systèmes de recharge pour véhicules électriques et destinée aux techniciens, installateurs, concepteurs, prestataires de services, les administrations publiques, les services publics, les investisseurs et les utilisateurs finaux s'intègrent aux secteurs et au public auxquels Futurmotive s'adresse. De son côté, Autopromotec sera de retour du 21 au 25 mai 2025, toujours au parc des expositions de Bologne.