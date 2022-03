La 29ème édition du salon Autopromotec se dévoile

Entre la crise sanitaire et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les grands salons européens sont pour le moins éprouvés. « C'est un miracle que le salon se fasse », reconnaît Emmanuele Vicentini, responsable du développement international d'Autopromotec. En près de 50 ans d'histoire, Autopromotec est devenu le lieu incontournable des professionnels de l'entretien et de la réparation et de l'industrie du marché secondaire pour découvrir toutes les innovations majeures et les dernières avancées technologiques en matière d'outils d'ateliers, de pneumatiques ou encore d'équipements dédiés à l'entretien automobile et les produits pour la carrosserie, sans oublier les équipements et les produits pour stations-service. De plus, le salon accueille pour la première fois les acteurs de la rechange indépendante. Les participants pourront ainsi partager leurs expériences, défis et leurs solutions.

Plus que d'autres années, la difficulté réside dans l'attraction des professionnels et des visiteurs nationaux et étrangers. À ce jour, les organisateurs d'Autopromotec se disent très optimistes : le salon a enregistré 780 signatures de contrats et d'autres sont en cours de signature. Certains halls sont déjà complets et d'autres sont en passe de l'être. Ainsi, 85 % de la surface d'exposition est couverte. Le salon compte 121 exposants internationaux issus de 32 pays. Le président du salon, Renzo Servadei, note toutefois qu'en raison de la situation sanitaire, les exposants chinois seront moins nombreux, voire absents. Concernant le contenu, Autopromotec comptera six réunions nationales organisées et auxquelles participeront les principales associations professionnelles européennes impliquant les parties prenantes, les autorités et les professionnels de l'industrie pour couvrir les principaux sujets d'intérêt pour l'industrie. Enfin, le salon proposera également des conférences sur des thèmes spécifiques notamment axés sur l'avenir de l'après-vente automobile, comme la mobilité électrique, par exemple.