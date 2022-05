Autopromotec fait la promotion de la mobilité électrique

Le salon Autopromotec, qui aura lieu à Bologne, en Italie, du 25 au 28 mai, accueillera pour la première fois un espace dédié à la mobilité électrique. Baptisée Electric City, l'exposition présentera les nouveaux produits et les concept-cars couvrant les principaux segments du marché, des citadines aux GT en passant par des hypercars. Dans l'espace de 600 m² situé dans le pavillon 29, les visiteurs auront la possibilité de découvrir une installation qui reproduit une ville connectée où seront présentées différentes voitures : la Dacia Spring, les Audi RS e-tron GT et Q4 Sportback e-tron (646 ch avec une tension de système de 800v), la Hyundai Ioniq 5, ou encore les BMW i4 et iX. En avant-première, Electric City présentera la Renault Megane E-Tech Electric, ainsi que les carburants verts alternatifs représentés par la Hyundai Nexo à hydrogène. L'objectif de cette première édition est d'exposer aux plus de 100 000 visiteurs attendus un aperçu de la mobilité électrique.

Par ailleurs, Electric City se situe dans une zone « hautement durable » par son utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables, ainsi que la compensation du CO2 par la plantation d'arbres.