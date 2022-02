Autopuzz s'ouvre à de nouveaux marchés

L'entreprise spécialisée dans la réparation de véhicules et les pièces détachées enregistre une croissance en hausse de 20% en 2021 et dévoile ses perspectives pour 2022.

Autopuzz enregistre un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros en 2021, soit une progression de 20% par rapport à 2020. Le spécialiste de la réparation de véhicules et de pièces détachées a développé une offre complète, de la vente à la réparation ou encore à la livraison à domicile de véhicules électriques pour les particuliers et les professionnels, avec le rachat des Bluecar en libre-service de Bolloré.

Pour 2022, Autopuzz a l'intention de finaliser la vente des anciennes Bluecar restantes, soit 600 exemplaires. Guillaume Ramirez, directeur d'Autopuzz, commente : « Notre équipe est jeune et modulable, nous avons besoin de nouveaux challenges ! Nous pensons fortement à l'après Bluecar. » Une fois la dernière Bluecar vendue, Autopuzz projette de se déployer davantage sur le territoire, notamment par la création de nouveaux sites de vente et de réparation. Ainsi, elle entend développer une offre sur-mesure pour le SAV et dupliquer son service de livraison pour les clients professionnels (grands comptes ou collectivités). L'entreprise a également l'ambition de poursuivre son déploiement en s'ouvrant à de nouveaux marchés, comme celui des mobilités douces électriques.