AutoScout24 acquiert le spécialiste BtoB du véhicule d’occasion AUTOproff

Spécialiste du commerce en ligne de voitures d’occasion au niveau européen, AutoScout24 annonce qu’il a trouvé un accord pour prendre une participation majoritaire dans la plateforme digitale BtoB AUTOproff. Le closing de l’opération est attendu au deuxième trimestre 2022.

Cette acquisition ajoute une brique « marchands VO » et « retail » à l’offre d’AutoScout24, ce qui ouvre des perspectives élargies de sourcing et de rotation à ses partenaires concessionnaires.

Un marché du véhicule d'occasion toujours plus digital

Fondée en 2003, AUTOproff est une plateforme digitale de ventes d’achats de voitures d’occasion focalisée sur le segment de marché des professionnels automobiles. Elle organise régulièrement des séances d’enchères en ligne et a généré 120 000 transactions de véhicules d’occasion en 2021. Très bien implantée au Danemark, elle se développe dans plusieurs pays d’Europe.

« AUTOproff constitue un parfait complément aux prestations d’AutoScout24 et il est bon de rappeler que cette plateforme a été créée par des concessionnaires pour des concessionnaires. Elle propose des solutions premium et participe de la digitalisation des activités de notre groupe », souligne Edgar Berger, président-directeur général d’AutoScout24.

« Je suis investi dans le trading des VO depuis de longues années, toujours à la recherche de croissance et de profits pour les distributeurs. Cette combinaison avec AutoScout24 va nous permettre d’accélérer au niveau du marché européen et de proposer une solution CtoB, BtoB et BtoC », Jesper Ratza, président fondateur d’AUTOproff.