Autosphere récompensée par Capital

Autosphere vient d’être distinguée dans le cadre de la septième édition du palmarès des meilleures enseignes organisé par le magazine Capital et l’institut Statista. La marque du groupe Emil Frey France a remporté la deuxième place dans la catégorie « transport, mandataires et distributeurs automobiles ». Ce classement est effectué à la suite d’une enquête en ligne menée auprès de 20 000 consommateurs. Au total, plus de 447 000 évaluations ont permis de classer 505 enseignes dans tous les domaines. Quel que soit le secteur, les critères portent sur l’attention portée au client, l’expertise et le niveau de recommandation.

Du digital à la concession

Cette distinction concerne le ressenti global des clients, du site internet d’Autosphere aux points de vente physiques, en passant par la plateforme téléphonique Autosphere Contact, qui regroupe des conseillers spécialisés dans la relation client. « Nous sommes très fiers de figurer dans ce palmarès du magazine Capital, qui récompense les meilleures enseignes pour leur qualité de service », souligne Olivier Kempf, directeur marketing de la marque Autosphere au sein d’Emil Frey France. La marque commerciale du distributeur regroupe ainsi tous les services liés à la vente et à l’après-vente, en digital et à travers les 250 concessions du réseau, qui représentent 25 marques. En 2021, Emil Frey France a vendu 232 509 véhicules neufs et d’occasion, pour un chiffre d’affaires consolidé de 4,9 milliards d’euros.