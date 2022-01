Autosur élue Marque Préférée des Français

Le réseau, qui célèbre ses 30 ans cette année, vient d'être élu Marque Préférée des Français dans la catégorie Centres de Contrôle Technique. Pour mémoire, la SECTA (société européenne de contrôle technique automobile) a constitué le réseau Autosur en 1992, lorsque que le Contrôle Technique Réglementaire est devenu obligatoire pour la majorité des véhicules. Aujourd'hui le réseau, agréé par le ministère des Transports, compte 885 centres pour véhicules légers, particuliers et professionnels et 1 800 contrôleurs. Autosur enregistre chaque année plus de 3,5 millions contrôles, soit environ 15% des prestations réalisées par les acteurs du marché en France.

Autosur a gagné la première place après une étude réalisée du 20 au 21 octobre 2021 sur le panel d'OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1 051 personnes. Marque Préférée des Français distingue depuis 2015 une marque synonyme de qualité et représentative d'un niveau de recommandation par les consommateurs.