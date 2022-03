Autotechnica 2022 : Doyen Auto sur un stand unique

Du 27 au 30 mars prochain, le spécialiste de la distribution de pièces de rechange expose au salon Autotechnica de Bruxelles sur un stand unique dédié à ses marques API, Autodistribution, 1 2 3 AutoService, Garage AD et Garage ReQual.

Cette année, pour la première fois sur le salon belge de l’après-vente, Doyen Auto rassemble ses marques sur un seul et même stand de 850 m2 que le groupe a souhaité dédié aux garagistes.

Celui-ci entend bien accompagner ses réseaux multimarques dans la transition vers la mobilité de demain avec une offre de formation, d’outils et de ressources pour l’entretien et la réparation de tous les véhicules, toutes marques et toutes technologies confondues, aujourd’hui comme demain. Il s’agit en effet d’être prêts à saisir les opportunités de croissance que représentent l’électrification, l’éco-entretien, la data, l’éco-mobilité, ou encore la conduite autonome.

Au coeur de ce stand organisé sur 2 niveaux, deux zones sont réservées aux enseignes de garages multimarques du groupe, 1,2,3 AutoService et Garage AD, avec des animations destinées à montrer aux garagistes indépendants comment les réseaux peuvent soutenir durablement leur activité. Le stand laisse également la part belle à une zone de démonstration avec l’intervention des partenaires de formation du groupe qui présenteront leurs solutions (diagnostic électromécanique, éco-entretien, équipements de sécurité dédiés aux interventions sur les véhicules électriques…) directement sur un véhicule Peugeot 3008, capable de simuler des pannes.

Enfin, Grup Eina partenaire de Doyen Auto proposera des démonstrations de ses services d’assistance et de conseil technique à distance destinés à aider les réparateurs à résoudre tous les problèmes qu’ils peuvent rencontrer, y compris sur les nouvelles technologies embarquées dans les véhicules les plus récents.