Autovision met à l’honneur le métier de contrôleur technique

A l’occasion de la semaine des services de l’automobile et de la mobilité, le réseau de centres de contrôle technique s’adresse aux collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi et professionnels en reconversion pour promouvoir la métier de contrôleur technique et tenter de susciter des vocations.

Du 31 janvier au 4 février, Autovision renouvelle sa participation à la semaine des services de l’automobile et de la mobilité pour se faire l’ambassadeur des métiers du contrôle technique. En lien avec les CFA, Pôle emploi, l’intervention dans plusieurs lycées, la distribution de flyers métiers et un relais sur Facebook, l’enseigne communique sur ses métiers et s’identifie comme recruteur.

Pour aider à se projeter sur les opportunités de carrière offertes par l’activité et les possibilités d’évolution, Autovision lance une série de témoignages métier. Chaque jour de la semaine dévoilera le parcours de l’un de ses collaborateurs, à commencer par le nouveau président de la marque Valentin Karras, petit fils du fondateur, qui a le contrôle technique dans le sang.

Le métier de contrôleur technique est accessible aux diplômés de niveau IV (bac pro ou BTS) et aux professionnels de la réparation. Ils doivent alors suivre une formation initiale au métier. Puis, tout au long de leur parcours professionnel, des stages réguliers valideront leurs compétences pour renouveler leur agrément ou leur permettront de se mettre à niveau, au rythme des évolutions réglementaires (contrôle des gaz…) ou technologiques (véhicules électriques…). Autodidact, créé en 1993, certifié ISO 9001 et Qualiopi, est un acteur majeur en France de la formation, initiale et continue, au métier de contrôleur technique automobile et poids lourds. Il accueille dans ses locaux plus de 2 500 stagiaires chaque année, dont les contrôleurs du réseau Autovision.