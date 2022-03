Autriche : une Hyundai Ioniq 5 pour la police municipale de Bludenz

En matière de dotation automobile, il y existe des policiers municipaux plus ou moins chanceux. Ceux de Bludenz, une ville de 14 000 habitants située dans l'ouest de l'Autriche, à proximité des frontières du Liechtenstein et de la Suisse, font partie de la seconde catégorie. Dans cette localité, la police municipale vient en effet de recevoir les clés d'une Hyundai Ioniq 5 flambant neuve, comme l'indique Erich Gstettner, dans un post publié sur LinkedIn affirmant qu'il s'agit « de la plus belle voiture de police autrichienne ».

Selon le média local mission-e-possible, un autre exemplaire du SUV 100 % électrique a également été livré à la commune en vue d'intégrer sa flotte automobile.

Pour mémoire, la Hyundai Ioniq 5 est bâtie sur la plateforme e-GMP du groupe automobile coréen. Ce qui lui permet de bénéficier d'un généreux empattement de près de trois mètres. Proposée avec un bloc électrique de 125 kW (170 ch) ou 160 kW (218 ch) ou en version bi-moteur de 224,5 kW (306 ch), le véhicule dispose de batteries de 58 kWh ou 72,6 kWh offrant de 384 à 481 kilomètres d'autonomie, suivant les configurations.