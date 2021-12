AVA Cooling adapte son offre au vieillissement du parc

L’arrivée du véhicule électrique et son prix élevé contribueront au vieillissement du parc. Le spécialiste du refroidissement moteur, AVA Quality Cooling, adpate son offre pour répondre à cette tendance.

Si la percée du véhicule électrique menace les activités autour des opérations de maintenance des moteurs thermiques, le spécialiste du refroidissement moteur, AVA Quality Cooling, tempère le risque.

L’équipementier préfère observer que le parc roulant est appelé à vieillir partout en Europe. Selon ses projections, le nombre de voitures de plus de 14 ans devrait augmenter de plus de 21 % en Europe centrale dans les prochaines années (de 2019 à 2024). Cette croissance devrait être de + 18 % en Europe de l’Est et de + 15 % en Europe de l’Ouest.

Ainsi, le fabricant adapte son catalogue de produits en conséquence. « Au lieu de se battre uniquement pour être le premier sur le marché avec le nouveau produit, AVA choisit également de se concentrer sur ce segment afin d’être le meilleur partenaire et apporter la meilleure solution commerciale en termes d’offre et de couverture du parc roulant notamment sur ces véhicules plus anciens », explique-t-il.

AVA a mis le cap sur l’optimisation et la rationalisation de ses gammes tout en proposant un mix équilibré entre les articles à fortes et faibles rotations. « Notre gamme nous permet d’offrir une couverture de marché très élevée tout en diminuant le nombre de références », commente l’équipementier tout en précisant d’avoir une logistique à la hauteur des nouveaux enjeux de la distribution.