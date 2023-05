AVA met les ateliers à l’heure de la climatisation

« Lorsque les températures remontent, tout le monde dans le marché secondaire de l’automobile est conscient que la nouvelle saison de climatisation est imminente ». Revendiquant le « parfait équilibre » entre le prix, la qualité, la gamme et les solutions logistiques, le fabricant AVA table sur une offre « compétitive » et « optimisée » de pièces pour séduire les ateliers.

3 600 références de pièces

« Nous ne nous concentrons pas uniquement sur le nombre, mais surtout sur la couverture du parc automobile pour répondre aux demandes du marché », souligne le groupe. Cette orientation ne diminue en rien le niveau de qualité avancé par la firme. « Tous les produits sont développés et testés pour atteindre le bon niveau de qualité ». Leur installation est facilitée grâce à la qualité de finition des pièces.

Tourné vers l’entretien de la climatisation, le catalogue comprend plus de 3 600 références (intercooler, condenseur, compresseur, radiateur, détendeur…), l’équivalent de 12 000 références OE pour le marché aftermarket. « Cette gamme de produits reflète parfaitement les applications utilisées, ce qui signifie un potentiel de vente maximisé avec des coûts de stockage optimisés. »

Une nouvelle organisation logistique

Présent depuis 50 ans sur le marché du refroidissement moteur et de la climatisation des véhicules légers, des utilitaires et des poids lourds, AVA a revu cette année son organisation. « Nous avons vérifié comment nous pouvions encore mieux servir nos clients sur différents marchés en termes de logistique. Nous avons donc amélioré la configuration de notre entrepôt pour permettre des livraisons encore plus efficaces. »

Le siège du fabricant est situé désormais à Tilburg, aux Pays-Bas. Une localisation qui permet au groupe également présent en France de renforcer ses performances logistiques.