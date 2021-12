Avantages et inconvénients du bioéthanol

Avec 70 centimes d'euros le litre en moyenne, l'E85 tire son épingle du jeu en cette période de flambée du prix des carburants. Club Identicar liste les avantages et les inconvénients de ce carburant qui attire de plus en plus d'automobilistes.

Club Identicar, spécialiste de la complémentaire auto, décrypte l'utilisation du bioéthanol E85, une énergie très en vogue actuellement en raison de l'inflation du prix des carburants traditionnels. Dans une étude, il conseille à la fois les automobilistes sur les différents services et options disponibles mais aussi sur les avantages écologiques et économiques de rouler au bioéthanol.

Économique et écologique

Pour rappel, le bioéthanol-E85 est un biocarburant issu de la transformation de matières végétales produites par l’agriculture comme les céréales (le blé, le maïs) ou encore la betterave à sucre. Le principal avantage du bioéthanol-E85 est son prix à la pompe par rapport à un carburant classique. Plus écologique, il permet de diminuer la consommation énergétique des véhicules thermiques et de faire vivre l'agriculture en France. Cette solution peut avoir d'autres avantages comme la baisse du prix du certificat d'immatriculation.

Principal frein pour rouler à l'E85 : la nécessité de poser d'un boîtier qui n'est pas compatible avec tous les types de véhicules et dont l'installation peut s'avérer coûteuse. Il faut également savoir que le bioéthanol réagit différemment en fonction des conditions météorologiques et que les stations-service ne sont pas toutes équipées de pompes bioéthanol. Enfin, la pose d'un boîtier n'est pas conseillé pour les moteurs les plus anciens et l'automobiliste perd sa garantie constructeur.