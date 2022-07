Avec Arval, BNP Paribas Real Estate déploie un hub de mobilité pour ses collaborateurs

En accord avec ses engagements RSE mais aussi avec les nouveaux enjeux de la mobilité urbaine, moins émettrice de CO2, l’entité BNP Paribas Real Estate a décidé d’installer un hub de mobilité au sein du bâtiment Métal 57, nouvelle implantation du groupe à Boulogne-Billancourt (92). Ce hub, qui pourrait être proposé plus largement aux clients de BNP Paribas Real Estate, s’inscrit comme une vitrine des solutions de transport partagées proposées par Arval aux professionnels. Dans le but de réduire l’empreinte environnementale liée aux déplacements de ses équipes, BNP Paribas Real Estate s’est en effet référé au plan stratégique Arval Beyond, épaulant les entreprises à la recherche de solutions de mobilité alternatives.

Sur ce hub de mobilité seront ainsi accessibles quatre voitures en autopartage, trois stations de vélopartage proposant 18 vélos électriques et une station comptant huit trottinettes électriques mutualisées. Afin de faciliter les trajets domicile-travail tout comme les voyages d’affaires de ses équipes, BNP Paribas Real Estate a aussi adopté l’Arval Mobility App, une application grâce à laquelle le salarié peut rechercher le meilleur itinéraire, réserver son moyen de transport et le déverrouiller du hub de mobilité. Cet outil connecté intègre également la possibilité d’utiliser le crédit ou le forfait mobilité durable pour les salariés concernés.

Une idée collectivement imaginée

L’avènement de ce hub a également l’avantage d’avoir été pensé par et pour les salariés puisque BNP Paribas Real Estate a suivi la méthodologie Arval Mobility Consulting induisant une politique de mobilité co-construite avec les collaborateurs de la société. Le fort taux de participation (près d’un employé sur deux) a, de ce fait, démontré l’intérêt de ces derniers pour des solutions de mobilité plus douces et assuré l’utilisation accrue du hub. Afin de renforcer l’attrait des salariés pour ces mobilités alternatives, BNP Paribas Real Estate a d’ailleurs organisé une journée au cours de laquelle les collaborateurs ont été sensibilisés au sujet et ont testé différents engins mis à leur disposition. La mission de consulting d’Arval a, elle, été réalisée en 6 mois et la phase de mise en place à Métal 57 a duré environ 4 mois.

« Notre collaboration avec BNP Paribas Real Estate illustre la façon dont nous accompagnons les équipes dirigeantes dans leur projet de bout en bout : fixer une ambition équilibrée entre les exigences budgétaires, réglementaires, écologiques... pour embarquer leurs équipes dans la démarche et personnaliser une approche adaptée à la situation de l’entreprise », confirme Karen Brunot, directrice marketing et digital d’Arval France. « Les solutions spécifiques aux autres sites de BNP Paribas Real Estate en France sont en cours de définition. Cette politique sera ensuite déclinée dans ses implantations en Europe », annonce de son côté BNP Paribas Real Estate.