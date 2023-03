Avec Data Connector, Geotab facilite l'analyse et la compréhension des données des véhicules

Geotab lance une nouvelle solution, baptisée Data Connector. Cette dernière permet de sélectionner des ensembles de données spécifiques et de les rendre compréhensibles via une intégration simple – "no code" – vers l'outil de veille économique utilisé de l'entreprise cliente, tel que PowerBI, Tableau ou Excel. Ces mêmes ensembles de données peuvent ensuite être intégrés aux données de la flotte provenant d'autres sources. Objectif : améliorer in fine l'analyse et faciliter la création de rapports automatisés.

« La collaboration avec nos clients, gestionnaires de parc, a permis de trouver une solution qui rassemble les données des véhicules connectés dans des plateformes de BI (business intelligence) populaires afin de fournir aux flottes la capacité d'accéder, d'analyser et de produire des rapports sur des données significatives, celles qui comptent le plus pour leur entreprise, précise Mike Branch, vice-président Data and Analytics chez Geotab. L'utilisation de Data Connector empêchera le cloisonnement des données dans les organisations, favorisera la confiance et permettra aux bonnes parties prenantes d'y avoir accès dans un outil qu'elles connaissent déjà. Ce qui est idéal pour tous les clients, mais surtout pour ceux dont les capacités de gestion des données sont limitées et qui devraient autrement trouver des moyens d'extraire ces informations par eux-mêmes. »

Data Connector, qui comprend également des modèles de rapports permettant de transformer rapidement les données d'une flotte en informations pertinentes, est accessible via la marketplace de Geotab et s'ajoute en tant que source de données dans un outil de BI en utilisant les identifiants de connexion MyGeotab existants. La solution est incluse dans la formule d'abonnement au logiciel ProPlus.