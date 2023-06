« Avec Drivalia, Crédit Agricole Auto Bank veut impulser la mobilité verte à prix accessibles »

Suite à l'accord signé entre Crédit Agricole et Stellantis en décembre 2021, l'entité spécialisée dans la location de l'ex-groupe FCA est passée sous le contrôle de Crédit Agricole Auto Bank, marquant ainsi un renouvellement complet. Rencontre avec Denis Vitellaro, directeur de Drivalia Lease France, et José Antonio Carreira, directeur Drivalia France.

Ce changement de mains s’est ainsi concrétisé par une nouvelle identité puisque, lors du Mondial de l’Automobile 2022, les nouveaux actionnaires ont annoncé la transformation de Leasys Rent en Drivalia. Une marque qui s’appuie désormais sur une approche d’offre de mobilité complète, de quelques jours à quelques années. José Antonio Carreira, directeur Drivalia France, explique : « La stratégie de Crédit Agricole Auto Bank est de changer le marché et ce changement est déjà impulsé. Les mentalités évoluent petit à petit en passant du concept de la propriété à l’usage. Cela prend toujours un peu de temps avant que le vrai virage arrive mais nous resterons dans l’histoire comme la banque qui a su impulser la mobilité verte en France à des prix accessibles », est convaincu le nouveau dirigeant.

Accentuer l’image de marque

Avec cette nouvelle identité, le réseau d’agences qui appartenait à FCA Bank entend bien entamer un nouveau chapitre : celui du renouveau et de la croissance. Rebaptisés Drivalia Mobility Stores, l’ensemble des 237 guichets répartis en France ont été rebrandés. « Tout a été très vite afin que nous soyons désormais identifiés comme la marque mobilité du Crédit Agricole », précise José Antonio Carreira. Cette étape passée, la marque travaille désormais son maillage et annonce notamment un nouveau partenariat pour accentuer sa présence dans les principales gares et les aéroports grâce à un service de valet. « Ektor est une jeune entreprise dynamique et innovante qui nous permet d’avoir une implantation sur les lieux à fort trafic. Ce service, qu’il nous faut maintenant mettre en avant, nous différencie de la concurrence à travers une offre premium et dans une logique de solution pour nos clients, le tout à des tarifs légèrement moins chers », assure le directeur.

En outre, la flotte Drivalia compte aujourd’hui 4 200 véhicules dont 75 % sont électrifiés. « Notre objectif était d’atteindre une flotte de 7 500 unités à fin 2023 mais au vu des difficultés d’approvisionnement rencontrées encore en début d’année nous seront légèrement en dessous », confie José Antonio Carreira. Drivalia continue cependant à déployer une plus grande gamme de véhicules électriques, notamment à travers son offre de location par abonnement « Car Cloud ». Une solution de mobilité qui commence à rencontrer son public depuis son lancement via Amazon en France en 2021. « Elle offre plus de souplesse au client et rend le véhicule électrique plus accessible. Cela nous permet aussi de faire tourner les véhicules avec un bon taux d’utilisation ».

Cap sur la LLD

Aussi, le réseau qui réalise à l'heure actuelle 80 % de son business grâce à la location moyenne durée (LMD) et les 20 % restants en location courte durée (LCD), diversifie son offre en intégrant une nouvelle solution de location longue durée sur le VP et le VUL. « Le fait d’être davantage intégré au Crédit Agricole Consumer Finance nous donne de nouvelles opportunités de croissance. L'offre LLD est proposée en marque blanche dans nos réseaux de distribution partenaires mais aussi dans nos Drivalia Mobility Stores. Nous sommes ainsi en mesure de proposer un panel de solutions complet, afin de nous différencier des autres loueurs, précise Denis Vitellaro, directeur de Drivalia Lease France. Le client achète un service de mobilité qui va de quelques jours à quelques années par le biais d’un seul intermédiaire. L’objectif étant de devenir, dans l’environnement Crédit Agricole Auto bank et Crédit agricole plus largement, un opérateur important de la LLD », complète-t-il. L’offre Drivalia Lease sera entièrement opérationnelle en septembre 2023. La marque espère toucher autant les professionnels que les particuliers.

Et quand on pose la question du jeu de concurrence vis-à-vis de Leasys – entité qui résulte de l'équation Leasys (ex-FCA) + Free2Move Lease (ex-PSA) détenue à 50/50 par Stellantis / Crédit Agricole -, le dirigeant répond : « Nous faisons le même métier qu’avant mais plus avec les mêmes distributeurs. Nous opérons désormais en dehors des réseaux Stellantis avec des actionnaires différents. Drivalia et Leasys sont ainsi deux marques séparées qui vivent leur vie avec leurs canaux de distribution et leurs propres produits. »