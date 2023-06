Avec Engie Vianeo, l’Eurométropole de Strasbourg s'implique toujours plus dans l'électromobilité

Rassemblant 33 communes et plus de 500 000 habitants, l’Eurométropole de Strasbourg est, à l’échelle territoriale, une métropole engagée dans l’élaboration d’un Schéma Directeur de Développement des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (SDIRVE) qui prend part à l’analyse des choix d’implantation des nouvelles bornes. Ainsi, jeudi 29 juin, Pia Imbs (présidente de l’Eurométropole de Strasbourg), Danielle Dambach (Maire de Schiltigheim et Vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg en charge de la coordination de la transition écologique), et Frank Lacroix, (directeur général adjoint chez Engie) ont inauguré le démarrage de la deuxième phase de l’installation de bornes de recharge dans cette région.

120 sessions de recharge par jour

La première phase, achevée avec la collaboration d’Engie Vianeo en juin, a permis le déploiement de 95 bornes, réseau comptant 120 sessions de recharge par jour. Celle-ci sera donc suivie de la mise en opération de 160 points de charge supplémentaires ouverts au public à partir de l’été 2023 et jusqu’à la fin de l’année 2025. Des bornes disposant de deux points de charge, l’un d’une puissance de 24 kW en courant continu et l’autre de 22 kW en courant alternatif afin que deux automobilistes puissent se recharger simultanément « à un tarif deux fois inférieur au coût de l’essence » précise l’énergéticien.

L’opérateur local Freshmile a quant à lui été retenu d’assurer le référencement des points de charges, la facturation et la gestion des pass de recharge par le biais d’une application permettant également de consulter la disponibilité des bornes en temps réel, 24h/24 et 7j/7. L’inauguration du nouveau palier d’objectifs d’électromobilité de l’Eurométropole de Strasbourg a été l’occasion de présenter la charge du premier fourgon du parc de véhicules de l’Eurométropole de Strasbourg ayant bénéficié d’une opération de rétrofit réalisée par l’entreprise TOLV. Actuellement, le parc de la collectivité compte 1 066 véhicules dont 128 électriques et 245 roulant au biogaz.