Avec EV100, l'électrification des flottes s'accélère

Le nombre total de VE mis en circulation par les membres de l’EV100 a augmenté de 93 % au cours des douze derniers mois. Le rapport, publié ce lundi 20 février, montre également que les entreprises membres du groupement ont déjà déployé plus de 30 000 points de recharge. D'ici à 2030, plus de 5,75 millions de véhicules auront opéré leur transition énergétique, dans le cadre de leur engagement à faire du transport électrique la nouvelle norme.

Dans ce paysage, la France a joué un rôle clé, et l'empreinte de l'initiative EV100 continue de croître dans le pays. Trois entreprises ont leur siège en France, et au total 24 membres exploitent près de 20 000 véhicules 100 % électriques dans l'Hexagone. Un chiffre qui devrait atteindre près de 170 000 unités d'ici à 2030. « Avec une réglementation appropriée, une planification astucieuse et les incitations nécessaires pour accompagner l'ambition à long terme, le gouvernement français peut positionner la France au centre de la transition mondiale », commente l'organisation Climate Group.

« À travers EV100, le groupe EDF s’est engagé à convertir sa flotte de véhicules légers dans le monde – soit 45 000 véhicules – à l’électrique d’ici à 2030. À fin 2022, le groupe est à 22,6 % d’électrification de sa flotte de véhicules léger, soit plus de 10 000 véhicules électriques. Pour aller plus loin, EDF développe de nouvelles technologies permettant le pilotage de la charge et l’équilibrage du système électrique », explique Pascal Pavard, chef de projet groupe EV100 chez EDF.

L'EV100 est passé d'un groupe initial de dix entreprises en 2017 à un groupe de 127 pionniers du VE, couvrant 100 marchés mondiaux et élevant leur niveau d'ambition sur la voie du passage intégral à l'électrique d'ici à 2030. Dans un nouveau vote de confiance dans le transport routier sans émissions, Climate Group a récemment annoncé un nouvel engagement EV100+ axé sur les véhicules moyens et lourds de plus de 7,5 tonnes. À eux seuls, ses cinq membres de cette initiative feront passer plus de 90 000 véhicules à zéro émission d'ici à 2040 sur les marchés de l'OCDE, en Chine et en Inde.