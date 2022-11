Avec First, Alliance Automotive Group vise la pole position logistique

Annoncée cet été, la nouvelle plateforme de stockage de pièce détachée d’Alliance Automotive Group, nommée First, prend forme. Et au vu des premières images, elle semble impressionnante tant par sa grandeur, 50 000 m2, que par son automatisme qui n’a pas son pareil sur le secteur de la pièce détachées automobile. On sent derrière cette création toute la puissance apportée par la maison mère américaine Genuine Parts Company.

Le centre logistique, basé à Saint-Fargeau-Ponthierry (77), devrait entrer en fonction au milieu de l’année prochaine. Il deviendra la plateforme centrale qui desservira les 16 entrepôts régionaux du groupement. Il rassemblera l’activité des deux plateformes que le groupement possède déjà au sud de Paris. First est à la mesure de l’enrichissement de l’offre que prépare d’Alliance Automotive Group, notamment sous sa marque Napa, mais aussi en matière de pièce d’origine et sur le segment de la carrosserie.

AAG n’a pas lésiné sur les moyens dans la construction du site en faisant appel à de grandes entreprises de la logistique. A commencer par les solutions d’automatisation du français Exotec avec ses rayonnages vertigineux de plus de 10 mètres de haut parcourus par des robots au va-et-vient incessant.

AAG a de même fait le choix de la société d’informatique américaine Manhattan Associates pour gérer les plus finement possible ses missions de transport et les opérations de stockage et de gestion de l’entrepôt. Pour ce qui est du commerce, de la planification des ressources et de la relation client, AAG s’appuiera sur la solution Microsoft Dynamics 365.

Avec First, AAG devrait disposer de la plus grande et de la plus moderne des plateformes logistiques dédiées aux pièces détachées en France devant l’autre centre voisin de PHE Logistéo de 38 000 m2 basé à Réau, en service depuis quatre ans. Le centre dispose d’une surface de 20 000 m2 de stock lui aussi entièrement automatisé.