Avec Flex'n Moove, le groupe Gruau agit pour une livraison du dernier kilomètre durable

Cette nouvelle marque, qui fait ses premiers pas lors de la Semaine de l'innovation du transport et de la logistique (SITL) actuellement à Paris, se veut un agrégateur de solutions de mobilité propre et de proximité.

Plus concrètement, Flex'n Moove regroupe, dans le cadre d'une offre de location, trois marques : Metro, Neibor et K-Ryole. Ce « tiercé gagnant de la livraison de proximité » 100 % électrique se décline respectivement en un petit utilitaire (3,70 m) taillé pour la ville disposant d'une d’autonomie de 260 km, un véhicule de 2,86 m capable de transporter quasiment son propre poids (charge utile de 461 kg maxi) et une remorque à assistance électrique venant s'attacher derrière un vélo.

De la location au « all inclusive »

Avec pour mission de faciliter l’accès aux utilitaires de demain, Flex'n Moove a construit différentes formules de location permettant aux professionnels d'avoir un coût fixe et lissé sur la durée d’utilisation, ainsi que de se libérer des contraintes d’entretien en optant pour la formule « all inclusive ». Elles comprennent des solutions comme une garantie dépannage ou l'entretien sur site et de la connectivité puisque le Metro embarque une data box qui donne accès, à distance, à 65 informations indispensables au fleet management.