Avec Free2Move, Stellantis se renforce sur le marché de la location d'utilitaires et de camions

Marque de Stellantis dédiée aux solutions de mobilité (autopartage, réservation de VTC...), Free2Move vient de faire l'acquisition du site comparateur-location-utilitaire.fr « dans le but d'étendre et d'améliorer ses services de location de véhicules commerciaux aux clients particuliers et BtoB ».

Au sein de la galaxie Stellantis, Free2Move ajoute une nouvelle corde à son arc. La marque mobilité du groupe automobile franco-italo-américain propose désormais un comparateur en ligne de tarifs de location de véhicules utilitaires et de camions. Dans un communiqué l'entreprise indique en effet avoir racheté - sans toutefois dévoiler le montant de l'opération - le site « comparateur-location-utilitaire.fr ».

Créé en 2012, ce service en ligne

Simplifier la location grâce à un « metasearch » performant

Depuis 2012, Comparateur-location-utilitaire.fr est le pionnier en France pour comparer le prix de la location d'utilitaire sur un marché fragmenté. Il est devenu le premier site de comparaison de location d’utilitaires en France, donnant accès à 6 000 agences référencées via plus de 18 partenaires. Avec le plus grand nombre de partenaires de location d’utilitaires en France, ce qui signifie l'inventaire le plus large, le metasearch fournit la meilleure technologie dans son domaine avec un accès aux prix et à la disponibilité en temps réel via des connexions directes avec les fournisseurs. Le comparateur de prix vient également de lancer une page de location d’utilitaires électriques qui affiche uniquement les résultats des véhicules électriques, ce qui en fait le premier « metasearch » de location d’utilitaires à proposer une telle fonctionnalité.

Cette opération va accélérer le développement de la location de véhicules utilitaires légers en France mais aussi en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni où le site vient de lancer ses versions internationales. La présence internationale de Free2move va accélérer l'expansion de la « metasearch ».