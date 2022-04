Avec l'appui d'Azfalte, Norauto se lance dans la LLD de vélos de fonction

L'enseigne Norauto ne cesse d'étoffer la palette de services BtoB proposés sous sa marque Norauto Pro. L'enseigne annonce ainsi avoir noué un partenariat avec Azfalte en vue de commercialiser une offre de location longue durée de vélos de fonction. « Cette offre pionnière dans le secteur de l’entretien automobile répond à une véritable attente des managers de flotte et des Français dans un contexte de flambée des prix du carburant et de décarbonation », affirme l'entreprise.

Plus concrètement, Norauto qui « se positionne en guichet unique au service de la mobilité des professionnels » a mis au point une solution sur-mesure permettant aux entreprise de choisir elles-mêmes le vélo et les accessoires qui correspondent leur mieux aux besoins de leurs collaborateurs.

Norauto mise sur le "clés en main"

En pratique, les deux partenaires ont sélectionné neuf gammes de vélos « adaptés aux trajets domicile-travail » : vélos de ville, commuter, smartbike, pliants, familial, loisir et sport, lifestyle, premium et sport performance. Dans le cadre de cette offre de location longue durée de vélos de fonctions, des services et équipements sont également fournis aux clients comme les garanties vol-casse-RC-accident, maintenance sur site, assistance 24/7, livraison et formation ...

Enfin Norauto a songé a différents usages. Les vélos commandés peuvent être soit directement affectés à des collaborateurs, soit constituer une flotte partagée et avoir un statut de vélos de service ou de prêts. L'ensemble des exigences pouvant être paramétrées sur la plateforme Norauto Bike Planner.