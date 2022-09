Avec l’EX90, Volvo promet de repousser les limites pour plus de sécurité

Le véhicule 100 % électrique ne sera dévoilé que le 9 novembre, mais Volvo le promet déjà : l’EX90 établira de nouveaux standards en termes de sécurité. Équipé de capteurs de nouvelle technologie (huit caméras, cinq radars, seize capteurs à ultrasons), dont un nouveau type de Lidar à haute performance pouvant voir à haute vitesse de jour comme de nuit à 250 mètres un piéton (un pneu à 120 m), le véhicule sera capable d’analyser son environnement et d’anticiper les accidents grâce à la puissance logicielle. « La norme de sécurité de notre prochaine voiture sera supérieure à celle des autres Volvo. Nous entrons dans une nouvelle ère, celle du bouclier de sécurité virtuelle », lance Jim Rowan, P-DG de Volvo Cars.

Le véhicule sera non seulement en mesure d'intervenir et d'assister le conducteur mais il aura également une meilleure compréhension du moment où l'assistance est nécessaire et de la meilleure façon dont cette assistance peut être apportée. « Nos recherches montrent que nos logiciels et nos capteurs peuvent contribuer à la diminution des accidents entraînant des blessures graves ou mortelles jusqu’à 20 %. Par ailleurs, nous estimons que nous pouvons réduire jusqu’à 9 % les risques de collisions », explique Volvo.

Au-delà de cette analyse et de la compréhension de l’environnement extérieur, le nouveau SUV sera en mesure de surveiller l’état du conducteur, sa fatigue, son stress, son attention, sa sobriété et même sa respiration. Si le véhicule détecte une perte de conscience, il sera à même de s’arrêter automatiquement en toute sécurité et d’envoyer une alerte.

« Grâce à nos technologies brevetées pour une analyse en temps réel du regard et des actions sur la direction, le véhicule sera en mesure de prendre les mesures appropriées pour aider le conducteur lorsqu’il en a besoin. L’assistance peut démarrer par un simple signal d'avertissement qui augmente en volume en fonction de la gravité de la situation. Si le conducteur ne réagit pas aux alertes sonores, le véhicule peut s’arrêter en toute sécurité au bord de la route en envoyant un avertissement aux autres usagers de la route avec ses feux de détresse », explique la marque.

Enfin, le véhicule sera équipé d’un nouveau dispositif capable de détecter des occupants. Il deviendra alors impossible d’oublier qui que ce soit dans le véhicule, enfant comme animal. Le véhicule refusera de se verrouiller.