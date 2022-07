Avec l’Italie Cazoo couvre le G5 européen du véhicule d’occasion

Malgré la traversée récente d’une zone de turbulences, le spécialiste du véhicule d’occasion Cazoo annonce son implantation en Italie. C’est la suite logique de l’acquisition et de l’intégration de la plateforme brumbrum.

Le spécialiste britannique de la voiture d’occasion Cazoo poursuit son développement en Europe, malgré quelques difficultés rencontrées récemment (résultats financiers en deçà des attentes, réduction d’effectifs…). Il officialise son implantation en Italie avec l’intégration de brumbrum dont il s’était porté acquéreur en début d’année.

Le sponsoring du foot comme vecteur de notoriété

Après l’Allemagne, la France et l’Espagne au cours des six derniers mois, Cazoo fait désormais valoir une activité VO dans tout le G5 européen. Comme il l’a fait en France avec les clubs de Lille de l’OM, Cazoo accompagne sa stratégie d’expansion d’un travail sur sa notoriété et devient donc l’un des sponsors de l’équipe de football de Série A de Bologne.

Cazoo entend capitaliser sur les bases de brumbrum

Cazoo propose d’ores et déjà quelques centaines de véhicules d’occasion en ligne en Italie, capitalisant aussi sur le sourcing et le savoir-faire de brumbrum. « Nous sommes très excités à l’idée d’opérer en Italie où nous avons une très belle équipe qui va nous permettre de délivrer la meilleure expérience d’achat d’une voiture d’occasion aux clients italiens », commente Alex Chesterman, fondateur et président de Cazoo.

