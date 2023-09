IAA Mobility 2023 : Avec la BMW Vision Neue Klasse, BMW redéfinit l'électrification et le digital dans l'automobile

BMW lève le voile sur la BMW Vision Neue Klasse, un concept qui reprend sa nouvelle orientation stratégique et qui doit marquer une avancée majeure pour le constructeur automobile. Cette révolution électrique, digitale et écologique préfigure l'avenir de la marque allemande, où la mobilité respectueuse de l'environnement rime avec innovation technologique.

Dévoilée pour la première fois au salon international de l'automobile IAA Mobility 2023 à Munich, la BMW Vision Neue Klasse marque un tournant dans l'électrification des véhicules de la marque allemande. Dotée de la technologie BMW eDrive de sixième génération, cette voiture électrique promet une autonomie accrue de 30 % et une recharge 30 % plus rapide. Une avancée technologique majeure qui doit permettre aux conducteurs de repousser les limites de leurs trajets tout en réduisant leur empreinte carbone.

Le design, un mélange d'élégance et de tradition

Le design de la Neue Klasse conserve les éléments emblématiques de BMW, tels que la double calandre et le Hofmeister Kink, cette courbe qui vient entourer l’extrémité de la vitre arrière. Cependant, il les réinvente pour les adapter à l'ère moderne. Les lignes épurées et les vastes surfaces créent une esthétique plus futuriste, appuyée par de nombreuses innovations comme les feux arrière imprimés en 3D.

Une expérience digitale hors du commun

L'intérieur de la BMW Vision Neue Klasse entend repousser les limites de l'expérience digitale. Le BMW Panoramic Vision, l'écran central et les commandes vocales offrent une interaction fluide pour le conducteur et le passager. Les informations sont projetées sur tout le pare-brise, créant une expérience utilisateur partagée disponible dans les véhicules dès 2025. Des tissus lumineux et des matériaux respectueux de l'environnement définissent aussi l'atmosphère intérieure.

La circularité et une production responsable comme maîtres-mots

D'ailleurs, la Neue Klasse s'engage en faveur de la circularité et de la production responsable. L'utilisation de matériaux secondaires et une conception favorisant le recyclage participent à réduire son empreinte carbone. Fabriquée sans combustible fossile, cette voiture promet une mobilité individuelle respectueuse de l'environnement. De plus, la technologie BMW eDrive de sixième génération améliore l'efficacité énergétique, réduisant ainsi davantage les émissions de CO2.

Un aperçu de l'avenir automobile

En résumé, la BMW Vision Neue Klasse incarne l'avenir de BMW. Elle marie l'électrification, la digitalisation et la circularité pour créer une voiture qui respecte son environnement sans compromettre le plaisir de conduire de ses passagers. Ce concept électrique préfigure ainsi d'une nouvelle ère pour le constructeur allemand, confirmant ainsi son engagement envers l'innovation et la durabilité pour les générations à venir.