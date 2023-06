Avec la Cyberster, MG revient en force dans le sport automobile

Comme le souligne Clément Lefèvre, responsable des relations publiques MG Motor France, ce modèle est remarquable à plus d’un titre, surtout parce qu’il « marque le retour tant attendu de MG à la production de voitures de sport avec un véhicule électrique performant et technologiquement avancé. » Le Cyberster, annoncé au Salon de Shanghai et qui fera sa première apparition publique en action lors de l’emblématique course du Festival Of Speed de Goodwood en Angleterre, entend en effet donner un aperçu des performances en matière de conduite et de design que la marque compte développer pour l’avenir de sa gamme.

Avec une silhouette de coupé aux lignes affûtées, revêtant une livrée d’un rouge flamboyant et arborant une signature lumineuse arrière en forme de flèche, ce roadster électrique souhaite incarner l’héritage de fabricant de voitures de sport décapotables de MG Motor. Le pari est d’ailleurs relevé grâce à des éléments et des caractéristiques extérieures imaginés par l’équipe du studio de design londonien Marylebone dirigé par Carl Gotham (également derrière le SUV Astor de MG). Celle-ci a ainsi dessiné un capot plongeant distinctif et des hanches arrière galbées sans oublier des portes en élytre et un arrière de type « kammback ». Ses prouesses en termes de vitesse seront quant à elles à découvrir sur circuit.

Deux autres montures à découvrir dans l’écurie

Pleine de personnalité, la sportive nouvelle génération de MG sera présentée sur le stand du constructeur mais aussi en stationnement dans le paddock « First Glance » au milieu de deux autres modèles de la marque asiatique. En plus de dévoiler le Cyberster, MG débarquera à Goodwood avec deux autres voitures de sport électriques dont « un prototype spectaculaire conçu et construit en Grande-Bretagne, portant le nom de code EX4 », confirme la firme. Le deuxième véhicule électrique sportif mis en avant, lui, demeure encore un mystère. La seule information communiquée à son sujet est qu’il sera disponible à la vente au cours de l’été 2023.