Avec la data, Mobility Tech Green muscle son offre télématique

Acteur réputé du marché de l’autopartage pour entreprises et collectivités, Mobility Tech Green commercialise aussi des solutions de gestion de flottes. Un outil récemment renforcé par l’utilisation de l’intelligence artificielle et le traitement des données de mobilité.

Après avoir lancé son service d’autopartage e-Colibri – retenu par des clients d’envergure comme Orange, Enedis, La Poste ou la ville de Saint-Nazaire – et un an après avoir présenté e-Fleet, solution d’analyse pour accompagner le verdissement des flottes d’entreprise, Mobility Tech Green réaffirme sa croyance en la télématique avec une nouvelle offre augmentée.

Il faut dire que la gestion de flotte se fait de plus en plus numérique, s’appuyant sur des éléments digitaux pour assurer l’usage optimisé d’un parc automobile ainsi que sa taille ou sa composition, réduire les coûts de carburant, étudier la possibilité de tester l’autopartage, adopter le vélo ou encore se convertir à la mobilité électrifiée. Équipant les voitures de boîtiers embarqués capable de recueillir des informations précises, en temps réel et à distance sur chaque unité roulante connectée, la télématique devient alors une véritable aide à la décision pour le gestionnaire de flotte, désormais dotés d’une connaissance opérationnelle des véhicules.

Le cas (épineux) de la géolocalisation

Reposant sur la télématique, l’offre agrémentée de Mobility Tech Green propose également d’identifier les comportements des chauffeurs et leur éco-conduite tout en alertant sur la maintenance des véhicules afin d’éviter 25 % de surconsommation. Mais cette solution est surtout capable de visualiser les trajets des conducteurs en vue d’opérer le choix des meilleurs itinéraires et simplifier les déplacements. Une géolocalisation pensée pour la sécurité routière mais qui risque de faire grincer quelques dents par son aspect « mouchard ».

Malgré la dimension pratique et synthétique que peut donc revêtir le nouveau service télématique de Mobility Tech Green en générant des rapports d’activité sur la flotte, son succès ne s’avère pas garanti à 100 %. En France, seulement un cinquième des entreprises de 10 à 99 salariés ont eu recours à la télématique en 2020 selon le baromètre des flottes Kantar-Arval Mobility Observatory. En Europe, ce taux s’élève, lui, à 30 %. Si, depuis la reprise de l’activité post-Covid, le marché s’étoffe, son dynamisme n’a donc pas encore atteint son apogée. Point positif : il reste, dès lors, une belle marge de progression…