Fiat fait son entrée dans le club des SUV citadins 100 % électriques avec le 600e

Surprise ! La gamme Fiat s'apprête à intégrer un nouveau modèle prenant la forme d'un SUV citadin. Depuis le lancement de la Fiat 500e, voilà deux ans et demi maintenant, il n'y avait plus eu d'évolution majeure du catalogue du constructeur italien, propriété de Stellantis. Exception faite de l'introduction du ludospace Fiat Doblo et de sa déclinaison fourgonnette Fiat Professional Doblo Cargo, véritables clones des Citroën Berlingo/Berlingo Van, Peugeot Rifter/Partner et Opel Combo/Combo Cargo.

La carrière du Fiat 500 X étant arrivée à son terme, le constructeur turinois lui donne donc un successeur en la personne de ce nouveau Fiat 600e. Comme le modèle qu’il remplace, le nouveau venu est donc une déclinaison bodybuildée de la petite citadine italienne.

Transition énergétique oblige, il reçoit comme la 500e avant lui, une motorisation 100 % électrique, mais devrait aussi être proposé avec une motorisation hybride courant 2024.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Fiat 600e ?

Officiellement présenté depuis le siège de la marque Fiat, à Turin (Italie) – après avoir fuité sur le réseau social Instagram – le nouveau Fiat 600e vient boxer dans le segment des B-SUV, où règnent le Renault Captur (bientôt restylé) mais aussi son cousin, le Peugeot 2008, avec lequel il partage certains éléments techniques. À l'image de la plateforme e-CMP (STLA Small).

Produit dans l’usine Stellantis de Tychy (Pologne), le Fiat 600e est cependant plus proche du Jeep Avenger – élu « Voiture de l'année 2023 » – et du futur petit SUV Alfa Romeo, appelé « Kid » en interne.

Techniquement, ce nouveau modèle s'étire sur 4,17 mètres (soit autant que le Renault Scénic de première génération) pour 1,78 mètre de large et 1,52 mètre de haut. Il est capable d'embarquer 5 personnes à bord et jusqu'à 360 litres de bagages. Sur la balance, ce SUV citadin affiche un poids de 1 520 kilos, dont 339 kg de batteries.

Sous le capot, c'est assez logiquement, la nouvelle motorisation 100 % électrique de Stellantis qui s'installe. Pour mémoire il s'agit d'un bloc de 115 kW (156 ch) développant 260 Nm de couple associé à une batterie lithium-ion 54 kWh. Fiat annonce 400 kilomètres d'autonomie (WLTP mixte) et jusqu'à 600 km en cycle urbain. Le véhicule est doté d'un chargeur embarqué de 11 kW et accepte la charge rapide jusqu'à 100 kW. Ce qui permet de passer de 20 à 80 % de capacité de batterie en 27 minutes, selon le constructeur.

Intérieur épuré et fonctionnel

À l'intérieur, la planche de bord du Fiat 600e est similaire à celle de la 500e avec un grand écran multimédia tactile de 10,5 pouces installé à son sommet et complété, devant le conducteur, par un combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces. Comme il est désormais de coutume sur les véhicules les plus récents, la compatibilité Apple CarPlay/Android Auto sans fil est garantie, tandis qu'un chargeur de smartphone par induction est également présent (de même que des prises USB-A et USB-C).

Le nouveau Fiat 600e est également équipé de nombreuses aides à la conduite, dont un système de conduite semi-autonome de niveau 2 gérant à la fois la vitesse du véhicule et son positionnement dans la voie. Signalons la présence du système de freinage d'urgence autonome avec détection des cycles et piétons. Et, côté confort, d'un hayon motorisé, de capteurs 360° et d'une caméra de recul à 180° ou encore d'un système d'ouverture et de démarrage sans clé.

Ce petit SUV 100 % électrique signé Fiat est d'ores et déjà commercialisé en finition haut de gamme La Prima ou en finition RED Edition aux tarifs respectifs de 35 900 euros et de 40 900 euros, hors bonus écologique.