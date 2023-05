Avec la Foire de Paris, Renault Retail Group donne un coup de neuf à ses véhicules d’occasion

Impossible de passer à côté de la présence de Renault dans les allées du Parc des expositions de la Porte de Versailles où se tient, jusqu’au 8 mai, la Foire de Paris. Comme l’indiquent les marques au sol et autres banderoles, le constructeur français est présent au sein du pavillon 7, avec quelques autres acteurs du secteur des mobilités.

Contrairement à une manifestation de type salon de l’automobile – le Mondial de Paris, le salon de Lyon ou celui de Toulouse – ce ne sont pas les dernières nouveautés qui sont mises à l’honneur, mais les véhicules d’occasio (VO). Plus particulièrement ceux « reconditionnés » au sein de la ReFactory de Flins, désignés par le label Renault « ReNew ».

© Antonin Moriscot / Auto Infos / L'Automobile & L'Entreprise

Si cela peut paraître curieux au premier abord, il convient de rappeler que la Foire de Paris est traditionnellement un évènement dédié à la vente… de cuisines, piscines ou autres articles ménagers.

La Foire de Paris ? Une première pour un constructeur automobile

« C’est la première fois qu’un constructeur ou un distributeur automobile est présent sur cet événement, souligne Marine Dehay, directrice marketing Renault Retail Group Paris, avant d’expliquer les raisons de la présence de la marque. La direction régionale Renault Retail Group Ile-de-France souhaiter monter une grande opération VO et, la Foire de Paris, s’est naturellement imposée comme un centre névralgique de conquête : elle draine environ 33 000 visiteurs par jour ».

Plus concrètement, l’espace dédié aux occasions Renault « est organisé en trois pôles : thermique, hybride et électrique. C’est ce que recherchent le plus nos clients en Ile-de-France et, particulièrement, à Paris. Cela nous permet de mettre en lumière le fait que le véhicule électrique d’occasion est quelque chose d’actuel et de financièrement accessible ».

Des véhicules électriques d'occasion financièrement abordables

Lors de la présence d’Auto Infos sur le stand, il était ainsi possible d’acquérir un quadricycle électrique Renault Twizy à 8 490 euros ou encore une Renault Zoe R90 (de première génération) mise en circulation en 2019 et totalisant 26 800 kilomètres au compteur pour la somme de 13 490 euros.

© Antonin Moriscot / Auto Infos / L'Automobile & L'Entreprise

Outre les modèles zéro émission – Renault Zoe, Renault Twingo Electric, Renault Mégane E-Tech, Dacia Spring – les visiteurs ont également la possibilité de s’orienter vers des véhicules thermiques ou hybrides.

Une quarantaine de véhicules est présenté quotidiennement. Cette sélection est majoritairement issue des stocks d’occasions reconditionnées par le constructeur français et badgées « ReNew », mais certains véhicules arborent toutefois le logo d’un autre constructeur que Renault ou Dacia.

Une large sélection de véhicules d'occasion disponible dans un showroom virtuel

Pour l’heure, Renault Retail Group Paris ne communique aucun objectif de vente ni résultat mais des transactions sont bien conclues sur la Foire, signalées par un coup de une corne de brume. Aussi, le réassort du stand est primordial. « Nous nous y employons tous les deux jours environ », confirme Marine Dehay.

© Antonin Moriscot / Auto Infos / L'Automobile & L'Entreprise

Si d'aventure, des prospects ne trouvaient pas leur bonheur sur place, parmi les différents modèles présentés (de la minicitadine à la compacte, en passant par les monospaces ou SUV), il est possible de consulter le stock RRG sur un grand écran, à l'aide d'une tablette tactile, et d'identifier les véhicules disponibles en fonction de son budget ou du type de motorisation (thermique, hybride ou électrique) souhaité.

Des VUL d'occasion pour les clients professionnels

Dans le cadre de cette opération inédite - débutée le 27 avril et prévue jusqu'au 8 mai inclus - les clients BtoB n'ont pas été oubliés. Plusieurs véhicules utilitaires légers - de la fourgonnette au grand fourgon - sont également proposés à la vente. Une proposition, encore une fois, cohérente avec l'évènement où nombre d'exposants et de prestataires ont besoin de véhicules à usage professionnel.

© Antonin Moriscot / Auto Infos / L'Automobile & L'Entreprise