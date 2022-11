Alfa Romeo fait son entrée dans l'électrique avec le SUV Tonale Q4

Symbole de la relance d'Alfa Romeo, le SUV Tonale se décline désormais en hybride rechargeable. Le constructeur italien compte sur le niveau d'émission de CO2 du modèle pour séduire les professionnels et se faire une place sur le segment C premium.

Présenté en 2019 lors du feu dernier salon de Genève, le Tonale tient son nom d’un col italien. Ce nouveau modèle SUV compact d'Alfa Romeo, marque du groupe Stellantis, est produit sur la plateforme de la Jeep Compass. Premier hybride rechargeable de la marque au Biscione, le Tonale Q4 a été entièrement adapté pour en faire un modèle le plus efficient possible capable de séduire une clientèle BtoB qui achète très majoritairement les véhicules hybrides rechargeables en Europe. Très attendu après les présentations des versions essence micro-hybride et diesel, ce PHEV, positionné sur le segment premium, compte se faire une place sur le segment C premium où la concurrence est rude avec les Mercedes GLA, Audi Q3, XC40 et BMW X1…

« Cette voiture n’est pas seulement un hybride rechargeable, c’est l’un des modèles les plus remarquables en termes d'émissions de CO2 (26 g/km) », a déclaré Jean-Philippe Imparato CEO d’Alfa Romeo. Et d’ajouter : « Nous allons entrer dans le monde BtoB directement. »

Un passage au 100 % électrique en 2027

Premier modèle présenté par Alfa Romeo depuis plus de cinq ans, le Tonale permet à la marque de se relancer même si la concurrence est particulièrement âpre et fournie sur le segment des SUV-C premium en Europe. Au sein du groupe Stellantis, la firme suit sa trajectoire « from zero to zero », qui vise le zéro carbone en 2027. La marque italienne présentera son premier véhicule full électrique en 2024 sur une plateforme classique puis proposera, en 2025, la première génération tout-électrique sur une plateforme entièrement dédiée.

Un premier pas pour transformer la marque italienne

Cette première version hybride rechargeable ouvre une nouvelle voie pour une marque sportive comme Alfa Romeo. Cela suppose de conserver ses racines sportives et de se « réinventer » comme le souligne la marque. Le système d’hybridation fournit une puissance totale de 280 ch, ce qui semble évident pour une marque sportive comme Alfa Romeo. Ce dispositif associe un moteur turbo essence 4 cylindres de 1,3 litre couplé à une transmission automatique à 6 vitesses, fournissant la traction aux roues avant et un moteur électrique capable de délivrer une puissance de pointe de 90 kW et un couple de 250 Nm, à l’arrière. La batterie lithium-ion délivre 306 volts et dispose d’une capacité de 15,5 kWh.

Combiner efficience et sportivité

L'autonomie annoncée par Alfa Romeo en cycle WLTP est de 80 km en électrique ce qui lui donne 26g/km d’émissions de CO2. L'autonomie totale (moteur thermique + électrique) est de 600 km selon le constructeur italien. Les gains sont également importants en termes de consommation de carburant : 1,14 l/100 km en cycle WLTP. Dans un souci constant d’efficacité, la recharge complète de la batterie dure moins de 2,5 heures avec le chargeur embarqué de 7,4 kW. Sa puissance totale de 280 ch le place parmi les meilleurs du segment, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 6,2 secondes et une vitesse de pointe de 135 km/h en mode tout-électrique pouvant atteindre 206 km/h en mode hybride.

Le sélecteur de conduite DNA a été repensé sur le Tonale Q4 afin de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de la voiture. On retrouve notamment un mode Dynamic, mais aussi Natural pour combiner la conduite hybride avec la transmission intégrale. Et, enfin, le mode Advance Efficiency pour une efficience en 100 % électrique en centre-ville ou dans les zones à faibles émissions (ZFE).

Commercialisé dans les prochains mois en France, le Tonale hybride rechargeable Q4 sera disponible sous deux versions lors de son lancement, à savoir le Q4 280 ch AT6 Edizione Spezial et le Q4 280 ch AT6 Veloce.