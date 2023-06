Avec le même tarif, la MG4 de MG Motor s'enrichit de nouveaux équipements

La MG4, produite par le constructeur chinois MG Motor, connaît un véritable engouement en France, avec déjà plus de 7 000 immatriculations depuis son lancement. Pour renforcer le succès de ce modèle depuis ses premières livraisons en novembre dernier, MG Motor a décidé d'ajouter de nouveaux équipements technologiques et de confort à l'ensemble de la gamme MG4, sans augmenter son prix. Les commandes pour la version 2023 sont désormais ouvertes dans les 152 points de vente de MG Motor en France à partir de ce mercredi 21 juin.

Enrichissement de l'équipement de série : MG4, le best-seller de MG Motor France

La MG4, première compacte 100% électrique du constructeur chinois créé par Cecil Kimber, est un succès en France depuis son lancement en septembre 2023. A ce jour, ce sont déjà plus de 7 000 MG4 qui ont été livrées aux clients hexagonaux. MG ne compte pas se reposer sur ses lauriers et enrichit l'équipement de série de celle qui est déjà son best-seller depuis son retour sur le marché européen, et qui permet à MG Motor France d'avoir déjà dépassé les 10 000 livraisons depuis le début de l'année 2023.

Les clients de la MG4 bénéficieront de nouveaux équipements sur toute la gamme, le tout sans modification des tarifs catalogue de celle qui permet à un grand nombre d'automobilistes européens de découvrir le plaisir de la mobilité électrique.

Conduite urbaine améliorée avec la fonction 'One Pedal' sur la MG4

L'arrivée de la fonction "One Pedal" sur toutes les finitions permettra aux conducteurs une conduite plus douce et efficiente en circulation urbaine. Cette fonctionnalité active le freinage régénératif jusqu'à l'arrêt total de la MG4 sans que le conducteur n'ait à activer le freinage "By Wire".

La MG4 en version "Luxury" intègre désormais un planificateur d'itinéraire qui permet de planifier ses déplacements en intégrant les étapes pour la recharge. Ce planificateur est directement connecté au système de navigation et ajuste son parcours en temps réel. Celui-ci sera actif dans les prochaines semaines via une mise à jour effectuée en atelier.

Nouveaux équipements et améliorations : Planificateur d'itinéraire et montes pneumatiques sur la MG4

D'autres équipements font leur apparition sur toute la gamme, tels que l'essuie-glace arrière, un troisième appuie-tête à l'arrière ou des poignées de maintien pour les passagers avant et arrière. La finition "Luxury" arbore désormais un toit de couleur carrosserie.

Les montes pneumatiques sont également en hausse : la finition standard passe de 16 à 17 pouces et arbore un design bi-ton avec des jantes en alliage et des enjoliveurs aérodynamiques. La finition "Luxury" passe elle de 17 à 18 pouces avec des jantes en alliage et un nouveau design inédit. Ces nouvelles montes pneumatiques n'ont pas d'impact sur la consommation et l'autonomie de toutes les finitions.

Par ailleurs, grâce à une meilleure gestion de sa courbe de charge, la MG4 en finition "Luxury" ou "Comfort" accepte une puissance maximale de 142 kW en courant continu et réalise désormais le 10-80% en 26 min contre 35 min précédemment.