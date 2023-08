Avec le Model Y, Tesla fait le Grand Chelem sur les marchés de la voiture électrique

Le Model Y n’est pas la Tesla dont on parle le plus, mais c’est pourtant le véritable blockbuster du groupe d’Elon Musk dans le monde. Au premier semestre de 2023, le Model Y a été le véhicule électrique le plus vendu en Chine, aux Etats-Unis et dans le G4 du marché européen. Loin devant la Model 3 pourtant bien placée.

Le Model Y n’est pas la voiture la plus emblématique de la gamme de Tesla. Il n’a pas la dimension sportive de la Model S, pas le côté berline premium mais accessible de la Model 3, pas plus que les portes papillon du Model X. Pourtant le Model Y est le véhicule le plus vendu dans le monde par Tesla. Et le véhicule électrique (BEV) le plus vendu dans le monde tout court !

En Europe le Tesla Model Y est plus vendu que la Fiat 500 e et les Volkswagen ID.4 et ID.5 réunis

Marque & Modèle Immatriculations premier semestre 2023 Tesla Model Y 53746 Fiat 500 Electrique 25052 Volkswagen ID.4 + ID.5 22093 Tesla Model 3 20915 Dacia Spring 20355 Peugeot e-208 16728 MG 4 15664 Volkswagen ID.3 15552 Renault Megane E-Tech 13345 Audi Q4 e-tron 11017

(Sources : PwC, AAA-DATA, KBA, DGT, Unrae, CPCA – G4 Europe : Allemagne, Espagne, France, Italie)

Si on se limite au périmètre de la France, le Tesla Model Y arrive aussi largement en tête des ventes des voitures électriques au premier semestre 2023. Le Model Y devance la Dacia Spring (17210 unités), la Fiat 500 Electrique (13536 unités), la Peugeot e-208 (13235 unités), la Megane E-Tech (10486 unités) et la MG 4 (8656 unités). Une domination qui semble faite pour durer dans la mesure où l’arrivée des marques chinoises, comme BYD par exemple, menace davantage les marques généralistes traditionnelles que Tesla.

Aux Etats-Unis, Tesla écrase littéralement le marché des voitures électriques

Marque & Modèle Immatriculations premier semestre 2023 Tesla Model Y 200520 Tesla Model 3 112791 Chevrolet Volt EV/EUV 33659 Rivian R1T 16452 Volkswagen ID.4 16448 Ford Mustang Mach-E 14040 Hyundai Ioniq 5 13641 Tesla Model X 13475 BMW i4 10724 Tesla Model S 10106

On relève donc une mainmise totale de Tesla sur le marché des véhicules électriques sur le marché américain. A l’avenir, la part de marché de Tesla pourrait légèrement s’éroder car la concurrence se densifie, notamment chez les marques domestiques (Ford, GM, Jeep, etc.).

En Chine, le Model Y est aussi le bestseller, mais BYD prend le dessus sur Tesla

Marque & Modèle Immatriculations premier semestre 2023 Tesla Model Y 203932 BYD Dolphin 153401 BYD Yuan Plus 141077 Wuling Hongguang Mini EV 122037 Aion S 115599 Aion Y 92009 Tesla Model 3 90173 BYD Qin Plus EV 54659 Changan Lumin 50881 BYD Han EV 47714

En Chine, premier marché mondial, y compris pour le segment des véhicules électriques, les volumes changent d’échelle et le Model Y de Tesla pèse quasiment aussi lourd que le top 10 des ventes en Europe. Grâce à sa production locale, Tesla est très bien représenté, mais sur ce marché le constructeur américain doit composer avec la concurrence de BYD, leader du marché. C’est d’ailleurs le duel de titans annoncé des futures années et avec son arrivée en Europe, il y a fort à parier que BYD devienne le leader mondial des ventes de voitures électriques à court terme.

En outre, en Chine, les mini-voitures électriques ont du succès, à l’image de la Wuling Hongguang Mini EV ou de la Changan Lumin. Enfin, certaines marques peu connues en Europe sont très bien représentées, ainsi de Aion, avec ses SUV, qui appartient au groupe Guangzhou Automobile.