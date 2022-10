Avec Miio, le prix de la recharge est connu d'avance

L'application Miio permet de recharger les véhicules électriques de manière dématérialisée et avec des paiements automatisés. Jusque-là rien de nouveau... sauf qu'elle offre aussi à ses utilisateurs de simuler leurs sessions de charge afin d'en connaître le coût à l'avance. Elle compare ainsi les prix des prises et indique le temps de recharge des bornes en fonction de leur puissance, du véhicule et du niveau de la batterie. L'outil suggère les points de recharge les mieux adaptés aux besoins de chaque utilisateur et à son trajet pour qu’il puisse élaborer un itinéraire optimisé.

L'entreprise a également pensé une offre dédiée aux professionnels et flottes d'entreprise. Cette dernière offre un contrôle centralisé des activités de recharge. Le service inclut une maîtrise de la consommation des collaborateurs et la possibilité de fixer un plafond, un système de facturation simplifié et un accès aux statistiques du parc.

Après s'être développée au Portugal et en Espagne, la solution investit l'Hexagone, marché clé qui connaît un fort développement de la mobilité électrique. Sur notre territoire, Miio offre l’accès à une vaste partie du réseau national, soit plus de 55 000 bornes publiques.

« Nous avons créé Miio pour contribuer à un monde plus durable et supprimer un des obstacles à la transition énergétique. Notre volonté est de rendre la mobilité électrique tout aussi pratique, voire encore plus pratique que la mobilité traditionnelle, déclare Daniela Simões, présidente et cofondatrice de Miio. Après avoir réussi ce challenge au Portugal, nous avons voulu que les Français et les Espagnols puissent bénéficier de la même expérience sur leur territoire. C’est un nouveau défi pour Miio, mais nous sommes certains de pouvoir fédérer des utilisateurs toujours plus nombreux à vouloir acquérir un véhicule électrique et bénéficier d’un service transparent et personnalisé. »