CES 2023 : Avec Mobilisights, Stellantis entend tirer profits des datas et des services connectés

Stellantis annonce la création d’une nouvelle entité en charge de développer et de commercialiser des services numériques vers les professionnels. Son nom : Mobilisights.

Stellantis a profité de sa présence au salon de la high-tech de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, pour annoncer la création d’une division indépendante dédiée aux données et aux services connectés : Mobilisights.

Cette nouvelle entité a pour mission la croissance des activités « Data as a Service » avec le développement comme la distribution sous licence de produits, d’applications et de services vers les professionnels du secteur privé, les entreprises de services publics, les établissements d’enseignement supérieur et les instituts de recherche.

« Exploitées efficacement, les datas des capteurs et les autres datas recueillies par les véhicules connectés peuvent être à l’origine d’une large gamme de services et d’applications aux avantages indéniables, qui vont des assurances personnalisées basées sur l’usage, à la détection des risques sur la route, en passant par la gestion de la circulation. Avec ses 14 marques iconiques et des millions de véhicules connectés, Stellantis peut s'appuyer sur une masse de données sans équivalent, en mesure d’impulser le déploiement de cette branche d’activités », commente Sanjiv Ghate, CEO de Mobilisights.

Un traitement de la data exclusif

La nouvelle entité profitera d’un accès et de droits exclusifs pour distribuer sous licence les datas des véhicules et les datas associées de toutes les marques de Stellantis à des clients extérieurs. Le constructeur exploitera pleinement les datas des 34 millions de véhicules connectés dont l’entreprise disposera d’ici à la fin de la décennie. Une telle densité de données fournira à Mobilisights un haut niveau d’autonomie qui lui permettra de s’affranchir de sa dépendance aux autres fournisseurs de datas pour booster les applications.

Faisant partie des sept business units en expansion annoncées dans le plan stratégique Dare Forward 2030, Mobilisights est une étape importante dans les efforts de Stellantis pour accroître et accélérer ses activités software et datas qui devront générer environ 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel supplémentaire d’ici à 2030.