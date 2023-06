Avec MobilitY’, les Yvelines testent l’écomobilité solidaire

Face aux enjeux de mobilité durable, les Yvelines s’engagent dans de nombreuses initiatives ambitionnant de réduire la fracture sociale. Après le déploiement d’un service de trottinettes partagées et un test d’autopartage inter-entreprises, le département vient en effet d’inaugurer MobilitY’, un service mettant à disposition des voitures électriques citadines ou utilitaires mutualisées et des bornes de recharge accessibles 24h/24 et 7j/7, le tout installé sous des ombrières équipées de panneaux photovoltaïques.

Financé par le département des Yvelines et conçu par l’opérateur Seine-et-Yvelines Numérique – en partenariat avec l’agence départementale au service des communes et intercommunalités rurales IngénierY, l’agence interdépartementale d’insertion ActivitY et la fondation Roole –, ce dispositif est pourvu d'un budget de 1,6 million d'euros. Géographiquement, il s’établit sur treize communes du canton de Bonnières-sur-Seine (Adainville, Bréval, Breuil-Bois-Robert, Condé-sur-Vesgre, Dammartin-en-Serve, Fontenay-Mauvoisin, Maulette, Ménerville, Neauphlette, Orvilliers, Perdreauville, Vert et Villette), qui seront progressivement équipées entre juin et septembre 2023.

Apporter une solution de mobilité pour les bénéficiaires du RSA

S’abritant sous une ombrière photovoltaïque dotée de 15 à 20 panneaux pour l'alimentation des bornes de recharge, les VE à usage partagé de MobilitY', plus précisément des Renault Zoe et des Peugeot Partner, peuvent être réservés via une application mobile. Leur utilisation, elle, s’opère en boucle fermée – c’est-à-dire que le véhicule est pris et ramené au même endroit – et ne s’adresse actuellement qu’à une partie de la population.

Mis à disposition gratuitement auprès des bénéficiaires du RSA pour leur permettre de se présenter à un entretien d’embauche, les agents et élus communaux ainsi que les membres d’associations profitent de leur côté d’un tarif solidaire de 5 euros par heure. L’ensemble des citoyens, eux, ont néanmoins accès au point de recharge accélérée de 22 kVA pour un coût de 0,30 €/kWh. Pour les utilisateurs abonnés à l’un des opérateurs SEY, GPSEO ou SIELY, le tarif s’élève toutefois à 1 €/heure les deux premières heures. En phase pilote, le projet pourrait s'étendre à l'ensemble des 142 villages du département si son succès se confirme.