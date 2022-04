Avec MyCharge, Bornes Solutions facilite l'installation de la recharge à domicile

Le spécialiste des bornes de recharge à domicile et en entreprise, filiale du groupe OCEA, lance MyCharge afin d’accompagner les syndics dans les projets d’installation d’une infrastructure collective, permettant ainsi aux copropriétaires de bénéficier d’une solution clé en main, simple et efficace. Solution clé en main et sans frais pour la copropriété, elle offre la possibilité de choisir entre deux financements : apporté par Bornes Solutions ou par Logivolt, filiale de la Banque des Territoires. Dans les deux cas, les copropriétaires ne paient rien et seuls les futurs utilisateurs de bornes paieront le service.

"Les formules d’abonnements sont, quant à elles, adaptées à chaque usage : les forfaits sont établis en fonction de la puissance de la borne et l’utilisation du véhicule", précise Bornes Solutions. Chaque utilisateur paie ainsi chaque mois et en toute transparence uniquement un service de recharge en fonction des kWh consommés pendant le mois.

"Nous sommes conscients que de nombreux syndics connaissent des difficultés pour concrétiser leurs projets, tenaillés entre la pression des copropriétaires et les contraintes administratives et techniques. Notre parfaite connaissance des besoins des parties prenantes, alliée à notre expertise technique, nous ont conduit à la concrétisation de cette nouvelle offre, commente Jérôme Princet, directeur général de Bornes Solutions. Au niveau de la tarification, MyCharge nous permet d’apporter plus de transparence au marché et, d’un point de vue technique, elle soulage les syndics et copropriétaires de toutes les étapes liées à la mise en œuvre. Nous simplifions le processus d’installation des bornes de recharges pour accélérer l’adoption d’une mobilité éco-responsable."