Avec Optimeese, Mobileese accélère le « déploiement raisonné » de la recharge

Dans le cadre du tout nouveau salon dédiée la mobilité décarbonée, Drive To Zero, organisé à Paris du 5 au 7 avril prochain, Mobileese annonce le lancement d’une nouvelle solution visant à simplifier la planification et le déploiement de l’infrastructure de recharge. À destination des fabricants, opérateurs et installateurs d’IRVE mais aussi des entreprises qui auraient les ressources internes pour bâtir leur projet, cette plateforme SaaS baptisée Optimeese « permet de concevoir une infrastructure de recharge, de calculer précisément les matériaux nécessaires pour l’installation de cet ensemble de bornes de recharge à partir d’une seule visite des lieux, évitant ainsi les erreurs d’achat de matériel et les allers-retours inutiles sur site. »

Développé en interne et déjà lauréat du concours The Arch, qui met en avant 100 solutions pour la planète, « l’algorithme offre un gain de temps humain ainsi qu’un gain d’utilisation de matériaux pour éviter le gaspillage et générer des économies », nous a confié François Gatineau, président de Mobileese. Le cabinet estime ainsi des coûts moyen en baisse de 15 % par chantier et au minimum de 2 heures de travail d’étude préliminaire par affaire. Optimeese sera commercialisée à partir du 5 avril, date de lancement du salon Drive To Zero.