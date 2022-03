Avec ChargePoint, Picnic teste la recharge de flotte sur le cloud

Comptant parmi l’un des principaux réseaux de bornes de recharge en Amérique du Nord et en Europe, ChargePoint proposera désormais sa solution de recharge de flotte basée sur le cloud. Leader européen des flottes de livraison, Picnic l’utilisera pour faire le plein électrique de plus de 2 300 VE, mais pas que...

Avec ChargePoint, c’est pratiquement un mois = un projet. Après avoir noué un partenariat avec Sonepar en février, le réseau mondial de recharge de véhicules électriques vient d’annoncer une nouvelle expansion de son activité sur le marché européen des flottes en s’alliant à Picnic. Lancé en 2015 et arrivé en France en 2021, ce supermarché en ligne présent dans 200 villes des Pays-Bas, d'Allemagne et de l’Hexagone dispose en effet d’une conséquente flotte de VE de livraison – 2 300 précisément. Pour faciliter la gestion de ce vaste parc, Picnic usera donc de la plateforme logicielle ChargePoint, basée sur le cloud et fournissant de nombreuses fonctionnalités d’administration.

Gérer son parc dans un écosystème optimisé

Tandis que les camions de Picnic se rechargeront via des prises de courant ordinaires, ChargePoint étendra sa technologie, initialement déployée sur une gamme de chargeurs externes, directement au chargeur embarqué des véhicules. Le matériel de recharge et le logiciel de ChargePoint, conçus en interne, comprennent également des options pour chaque scénario de recharge, allant de la maison au lieu de travail, en passant par les parkings, l'hôtellerie, la vente au détail et les flottes de véhicules divers.

En outre, la solution ChargePoint offre aux responsables de parc de Picnic une visibilité opérationnelle complète incluant la prévision de l'autonomie et la planification rationalisée des itinéraires et des horaires de livraison, mais aussi la prévention des pannes et une réduction des coûts d'exploitation. De quoi « renforcer la durabilité de notre flotte » et « améliorer nos véhicules par la recharge intelligente », apprécie Joris Wolters, analyste des affaires de Picnic.