Avec R-M, les fonds de peinture se recyclent

L’Amplifer A 2560 : réduire l’impact environnemental

L’Amplifier A 2560 de R-M est un produit de spécialité, hydrodiluable et teintable avec les bases de la gamme AGILIS, destiné à la réparation carrosserie. Sa spécificité est de recycler les reliquats de coloris préparés pour les applications précédentes, normalement jetés.

Associé au reste de peinture et à un durcisseur, il peut être utilisé en tant que sous-couche sur des éléments neufs, mais aussi en tant que coloris pour la mise en peinture de l’intérieur des capots. Ces opérations ne nécessitent aucune étape de ponçage. Si on ajoute l’extrême rapidité de séchage, le peintre gagne près de 55 % sur la durée totale moyenne d’une réparation.

« Le test de l’Amplifier s’est bien passé avec au bilan, moins de déchet, moins de perte de produit, moins d’impact sur l’environnement », a témoigné Luis Cordeiro, Carrosserie Cordeiro à Gien (45), à l’issue du tournage de la vidéo tuto.

Seule sur le territoire de l’éco-efficience, R-M revendique sa place avec des produits et solutions durables inédits, une efficacité prouvée et des processus optimisés. En développant des produits innovants et durables, la marque de BASF accompagne les professionnels de la réparation-carrosserie sur le long terme vers plus de productivité et de confort à travailler, en faisant rimer économie et écologie.

En savoir plus : www.rmpaint.com

;

Contenu proposé par R-M BASF